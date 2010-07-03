Проекты реновации представят для обсуждения жителям еще четырех районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выставки проектов планировки кварталов по программе реновации откроются еще в четырех районах столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, речь идет о районах Дмитровский, Коньково, Нагорный и Очаково-Матвеевское. Посмотреть проекты в Дмитровском, Нагорном и Конькове москвичи смогут с 1 по 8 ноября. В День народного единства, 4 ноября, они работать не будут.
В Очаково-Матвеевском экспозиция будет работать с 1 по 7 ноября. Собрания участников состоятся 12 ноября.
В проектах можно увидеть будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, центр образования, музыкальную школу и Дом культуры. В некоторых районах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и крытые катки.
Также в этих районах запланировано благоустройство территорий. Так, в Очаково-Матвеевском вдоль русла реки Сетуни появится пешеходный маршрут с велодорожками. В Нагорном районе пройдет благоустройство прудов и сквера на пересечении Варшавского шоссе, а в районах Коньково и Дмитровский обновят велодорожную сеть.
В четверг, 31 октября, закрывается выставка проектов планировки новых территорий еще в шести районах – Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки. Собрания участников пройдут 5 ноября. Оставить отзывы можно будет в письменном виде в течение недели после собрания. Все пожелания получат разработчики проектов.
В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Программа по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса. С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.
С момента старта программы построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.
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