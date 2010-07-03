Москвичам представят проекты планировки новых кварталов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка проектов планировки новых кварталов в рамках программы реновации пройдет в шести районах столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, экспозиция пройдет с 25 по 31 октября в едином информационном центре на 2-й Брестской улице, дом 6. Также ее покажут в районах, где планируется реализовать кварталы: Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки.

Отмечается, что москвичи увидят 3D-визуализацию кварталов и смогут задать интересующие вопросы о проектах, которые включают транспортную инфраструктуру. В новых кварталах также построят здания образовательных и медицинских учреждений, а также спортивно-оздоровительные комплексы и деловые центры.

Княжевская добавила, что слушания являются важным этапом программы реновации, так как необходимо учесть интересы участников программы и жителей района. Собрания участников пройдут 5 ноября. Оставить отзывы можно будет в письменном виде в течение недели после собрания. Все пожелания получат разработчики проектов.

В конце сентября сообщалось, что по реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Программа по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.