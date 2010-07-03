Собянин рассказал о комплексном развитии территорий по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 26 сентября, Сергей Собянин осмотрел новостройки в столичном районе Котловка и пообщался с местными жителями, которые уже переехали в новые дома по программе реновации.

"Программа сложная: обсуждалась, голосовали. Казалось бы, что это недавно происходило, а вот сейчас уже новоселье. Конечно, тяжело начинать ее, потому что стартовые площадки подобрать очень сложно – все это в жилой застройке происходит. Но сейчас уже подобрано более 350 площадок, на половине их них уже строится или будет строиться в ближайшее время. В Котловке три дома построено. И это такая гарантия того, что программа уже не остановится. Это гарантия того, что она будет реализована. Мы подобрали 5 миллионов квадратных метров (стартовые площадки общей мощностью свыше 5 миллионов квадратных метров жилья) для нового строительства. Это огромный объем", – заявил Собянин, общаясь с новоселами и жителями района.

Он добавил, что предусмотрено и благоустройство районов. Это уже заложено в адресной инвестиционной программе города. "Мы, как и обещали, ведем не только одно жилищное строительство, но и там, где необходимо, построим детские сады, школы, спортивные объекты, и будет комплексное благоустройство района. Важно, чтобы и жители, которые не переселяются, в соседних домах живут, тоже почувствовали, что район улучшается", – отметил Собянин.

"Уже 15 тысяч москвичей либо переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры. Прошли многочисленные публичные слушания, в ходе которых жители высказывали свои пожелания о том, как должны выглядеть их кварталы после завершения программы", – отметил Собянин.

По его словам, все предложения изучат и учтут. Мэр отметил, что важно создать качественную городскую среду, одинаково комфортную как для тех, кто переезжает в новые дома, так и для тех, кто живет рядом.

На трех стартовых площадках по адресам Севастопольский проспект, дом 22, улица Дмитрия Ульянова, дом 45 и Нагорная улица, дом 13, возвели три новых дома общей площадью 18,5 тысячи квадратных метров.

Начиная с 30 марта в новые дома на Севастопольском проспекте и улице Дмитрия Ульянова переезжают 158 семей.

Кроме того, 14 сентября текущего года началось расселение 80 семей из дома 11, корпуса 2, по улице Ремизова.

Всего в квартале 18 района Котловка, к которому относятся дома-новостройки, по программе реновации планируется расселить 17 пятиэтажных жилых домов. На их месте хотят построить новое жилье, детский сад и ФОК с бассейном.

Как сообщалось ранее, в столичном районе Измайлово приступили к строительству жилого комплекса по программе реновации. Он расположится по адресу Измайловский проезд, владение 5. Дом будет иметь переменную этажность. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич. В жилом комплексе разместятся 1 025 квартир: 282 однокомнатных, 548 двухкомнатных, 179 трехкомнатных, девять четырехкомнатных и семь пятикомнатных. Для маломобильных граждан оборудуют 12 квартир, ширина проходов в таких квартирах будет не меньше двух метров.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

