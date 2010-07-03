Жилой комплекс по программе реновации построят в Измайлове к 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Измайлове строят жилой комплекс по программе реновации. Он расположится по адресу Измайловский проезд, владение 5. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, дом будет иметь переменную этажность. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич.

В жилом комплексе разместятся 1025 квартиры: 282 однокомнатных, 548 двухкомнатных, 179 трехкомнатных, 9 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных. Для маломобильных граждан оборудуют 12 квартир, ширина проходов в таких квартирах будет не меньше двух метров.

На первых этажах в домах разместятся магазины, кафе, аптеки. Также в здании предусмотрена опция размещения центра информирования по переселению. В вестибюле жилой части для удобства появится пространство для колясок, комната консьержки, кладовая и место для почтовых ящиков.

Двери в подъездах будут автоматически открываться и удерживаться, что облегчит проход для маломобильных граждан и родителям с детскими колясками. Также перед входными дверями установят кнопки автоматического открытия. Свет на лестничных клетках будет включаться автоматически.

Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха взрослых. По всей территории высадят цветники, кустарники и деревья. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома. Ввести жилой дом в эксплуатацию планируют в 2021 году.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

