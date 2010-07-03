Участников программы реновации не планируют заселять в 72-этажный дом

11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участников программы реновации не планируют заселять в 72-этажной здание, строительство которого запланировано в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы. Об этом Москве 24 сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения № 3 Института Генплана столицы Максим Гурвич.
"Несмотря на то, что объект находится в границах проекта планировки территории, где реализуется программа реновации, он не включен в список домов под расселение. Такие здания вносят в проект планировки, чтобы обсудить с жителями то, как будет выглядеть весь квартал, а не только дома, в которые они переедут", – отметил он.
Гурвич рассказал, что дом спроектировали так, что на первом этаже планируют разместить кафе, магазины и многое другое. Кроме того, в границах проекта предполагается возведение различных социальных объектов.
Руководитель архитектурно-планировочного объединения № 3 Института Генплана столицы подчеркнул, что проектом предусмотрено улучшение транспортной доступности района.
11 октября стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. На слушаниях с местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".
В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.
В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.
Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.
Москвичи направили более 400 обращений на докупку дополнительной площади с момента старта программы реновации. Почти все договоры уже подписаны, рассказали в департаменте градостроительной политики. Докупить квадратные метры можно как при переезде, так и в течение двух лет после переселения.
В марте этого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Как пояснил мэр, будущее реновации зависит от тех решений, которые принимаются сейчас.
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