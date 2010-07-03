Стартовали публичные слушания по реновации в шести районах столицы

15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации, говорится на портале мэра и правительства столицы.
С жителями обсудят как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".
"Впервые публичные слушания пройдут в Зеленоградском округе – жителям представят застройку микрорайона 19 района Крюково. Два проекта расположены в Северном округе – это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном Дегунине", – рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Также жители столицы увидят проекты реновации в микрорайоне 3 района Покровское-Стрешнево и в кварталах 58, 59 района Фили-Давыдково. Еще один проект представят в районе Измайлово по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4.
Экспозиция по проектам откроется 18 октября и продлится семь дней.
В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.
В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из горожан голосовал за то, каким их район будет после реновации: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.
Всего из пятиэтажек переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса смогут больше миллиона человек. Тем, кто участвует в программе реновации, дают равнозначные квартиры – то есть число комнат и жилая площадь остается прежней.
Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.
"Это наш город": более 400 семей докупили дополнительные площади по программе реновации
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