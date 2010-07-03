Почти 240 семей в ЮАО заключили договоры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из двух домов на юге столицы по программе реновации переселяются почти 240 семей.

"В Южном административном округе переселяются 238 семей из двух домов – №15 и 5 по улице Судостроительной", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента городского имущества.

Уточняется, что юг Москвы стал одним из первых, где в рамках программы реновации стартовал переезд из старого жилья в новостройку. Многоэтажка в районе Нагатинский Затон на улице Судостроительной была передана под цели переселения осенью 2018 года.

В ЮАО в программу реновации вошли 378 домов, большая часть из которых будет снесена. Более 20 зданий сохранят, так как они имеют историко-архитектурную и градостроительную ценность.



"Мосгорсправка": "умный снос"

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Расселить планируется 5173 старых дома. Новое жилье должны получить более миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации. В новостройку на Малой Филевской переехали жильцы старой пятиэтажки с соседней улицы Олоко Дундича. Новое жилье находится в шаговой доступности от метро "Пионерская", рядом есть парк. В квартирах готов ремонт и есть вся необходимая сантехника. Всего в районе в программу реновации включили 119 домов.

