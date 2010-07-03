Жители четырех районов обсудят планировку кварталов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жителям четырех районов представили новые проекты планировки кварталов в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, два из них планируют реализовать в районе Нагорный, и по одному – в районах Коньково, Очаково-Матвеевское и Дмитровский.

В проектах можно увидеть будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, центр образования, музыкальную школу и Дом культуры. В некоторых районах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и крытые катки.

Жители смогут познакомиться с проектами на экспозициях с 1 до 8 ноября включительно. В День народного единства, 4 ноября, они работать не будут.

С 25 по 31 октября идет выставка проектов планировки новых территорий еще в шести районах. Экспозицию можно увидеть в едином информационном центре на 2-й Брестской улице, в доме 6. Ее покажут и в районах, где собираются реализовать кварталы: Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки.

В конце сентября уточнялось, что по программе реновации переехали или оформляют документы для переезда около 15 тысяч москвичей. Программу по сносу ветхого жилья утвердили в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.

С момента старта программы построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.