Жители четырех районов обсудят планировку кварталов по программе реновации

25 октября, 22:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Жителям четырех районов представили новые проекты планировки кварталов в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, два из них планируют реализовать в районе Нагорный, и по одному – в районах Коньково, Очаково-Матвеевское и Дмитровский.
В проектах можно увидеть будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, центр образования, музыкальную школу и Дом культуры. В некоторых районах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и крытые катки.
Жители смогут познакомиться с проектами на экспозициях с 1 до 8 ноября включительно. В День народного единства, 4 ноября, они работать не будут.
С 25 по 31 октября идет выставка проектов планировки новых территорий еще в шести районах. Экспозицию можно увидеть в едином информационном центре на 2-й Брестской улице, в доме 6. Ее покажут и в районах, где собираются реализовать кварталы: Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки.
В конце сентября уточнялось, что по программе реновации переехали или оформляют документы для переезда около 15 тысяч москвичей. Программу по сносу ветхого жилья утвердили в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.
С момента старта программы построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.
"Жизнь в большом городе": реновация с ускорением
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