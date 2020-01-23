Онлайн-инструкция для участников программы реновации наиболее популярна в ВАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Восточного административного округа столицы чаще других москвичей пользуются инструкцией "Переезд по программе реновации", которая стала доступна на портале mos.ru в конце прошлого года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, на сегодняшний день онлайн-сервисом воспользовалось более 46 тысяч горожан, при этом число уникальных визитов превысило 11 тысяч.

"Чаще всего сервис посещают жители Восточного административного округа – 1 тысяча 910, или 17,3%. В этом нет ничего удивительного, поскольку на данный момент в ВАО насчитывается больше всего "стартовых" площадок – 79", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Он уточнил, что с небольшим отрывом друг от друга лидируют Зюзино (ЮЗАО), Кузьминки (ЮВАО) и Перово (ВАО).

Левкин напомнил, что онлайн-инструкция позволяет задать определенные параметры. Таким образом, пользователь получает пошаговую инструкцию действий, описав свою жизненную ситуацию. Например, пользователь может отметить, что является собственником жилья или владеет им на правах социального найма.

"57% из тех, кто воспользовался инструкцией, заявили о желании приобрести квартиру большей площади", – отметил он.

Также Левкин пояснил, что онлайн-инструкция охватывает все этапы переезда – от получения письма с предложением новой квартиры до регистрации на новом месте жительства.

Задать интересующий вопрос можно на портале mos.ru в разделе "Переезд по программе реновации", авторизация для этого не нужна. К настоящему моменту в сервисе доступны 24 персональных сценария, которые содержат в себе онлайн-инструкции, сервисы и сайты необходимых организаций.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.