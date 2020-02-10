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Город

13:14

Более 14 тысяч москвичей переехало в новые дома за два года реализации программы реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За два года реализации программы реновации в новые квартиры переехало свыше 14 тысяч москвичей, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Два года назад мы начали заселение первого дома по программе реновации в Москве. Сегодня в расселении 128 старых домов: в новые квартиры уже переехали 14,1 тысячи жителей, еще 8,2 тысячи москвичей находятся в процессе переезда", – отметил он.

По словам Бочкарева, в рамках программы в столице построено 53 дома площадью 0,7 миллиона квадратных метров. Из них под переселение передано 49 домов.

Заммэра уточнил, что сейчас в строительстве находится 155 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров, в проектировании – еще 71 дом на 1,4 миллиона квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда в Москве утверждена в 2017 году. Заселение первого дома по программе реновации в районе Северное Измайлово на 5-й Парковой улице началось в феврале 2018 года.

В рамках реализации программы в новое жилье переедет порядка 1 миллиона москвичей.

Среди основных отличий участники программы выделили светлые и теплые комнаты, застекленные балконы и удобные лифты. Также горожан порадовали арочные окна и витражные балконы.

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