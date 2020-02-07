Два дома по программе реновации построят в Троицке до конца 2020 года

07 февраля, 22:30
Два дома по программе реновации начали строить в Троицке, в микрорайоне Солнечный. Завершить работы планируют до конца 2020 года, как сообщает официальной сайт мэра и правительства Москвы.
"На площадке выполнены работы подготовительного периода, идет монтаж фундаментной плиты зданий. Ввод в эксплуатацию планируется уже в этом году", – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Семиэтажные жилые дома будут состоять из шести секций. Они рассчитаны на 294 квартиры. Больше всего построят двухкомнатных – 180, проектом предусмотрено появление 6 четырехкомнатных квартир. Наконец, три будут адаптированы для маломобильных граждан – их будут отличать широкие дверные проемы и поручни в санузлах.
На первых – нежилых – этажах, разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В частности, для удобства граждан тут обустроят комнату для колясок, комнату для инвентаря, зону для консъержа и установят почтовые ящики.
Как и задумывалось по программе реновации, вход в здание, пол вестибюля и холла на первом этаже будут на одном уровне. Перед входом уложат специальную тактильную плитку. Кроме того, на прилегающей территории появятся парковочные места, в том числе для инвалидов.
Всего в Троицке сформировано пять стартовых площадок для программы реновации. На трех из них ведутся строительные работы. Общая площадь квартир во всех домах составит больше 170 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы новое жилье по программе реновации получили почти три тысячи горожан. Новые дома ввели в эксплуатацию в районах Бескудниковский и Дмитровский Северного административного округа. Всего здесь появилось девять домов.
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