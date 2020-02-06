Дом на 234 квартиры построят в Нижегородском районе в рамках программы реновации

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Нижегородском районе Москвы построят дом по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомэкспертизу. 14-этажное здание на 234 квартиры появится возле станции метро "Нижегородская".
Общая площадь дома – почти 14 тысяч квадратных метров. На подземном этаже расположится охраняемая парковка. На первом этаже будут нежилые помещения площадью около 700 "квадратов". В части из них сможет разместиться объединенная диспетчерская служба. Для нее запланированы служебные и технические помещения, в том числе диспетчерская, серверная, зоны для отдыха сотрудников и рабочие кабинеты.
Также на первом этаже расположатся вестибюли, помещения консьержа, лифтовые холлы, места для хранения колясок, санок и велосипедов. Последнее поможет избавиться от загроможденности в общих коридорах и освободить место в самих квартирах.
Этажи свяжет лестничная клетка и по два лифта разной грузоподъемности в каждом подъезде. Жилые помещения полностью подготовят для переезда жителей, выполняя черновой ремонт и отделку класса комфорт. Также в квартирах установят кухонную плиту и мойку, сантехнику, осветительные приборы.
Вокруг дома появятся пешеходные дорожки, тротуары, удобные зоны отдыха, детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием. Территорию озеленят.
"Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, важно не только построить новые дома, но и создать в кварталах реновации качественную среду для жизни людей", – напомнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Дом возведут на Нижегородской улице, владении 76. На расстоянии около километра от будущей многоэтажки находится ТПУ "Рязанская", станция метро "Нижегородская" с пересадкой на одноименную станцию МЦК, а также станция МЦК Новохохловская и платформа МЦД Калитники.
Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.
На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.
С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.
В Москве в 2020 году по программе реновации построят миллион квадратных метров жилья
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