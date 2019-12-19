По программе реновации в Москве сдали в эксплуатацию 10 домов с начала 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию 10 домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор с начала года оформил разрешения на ввод в эксплуатацию 10 жилых домов по программе реновации общей площадью более 390 тысяч квадратных метров. Дома возведены в разных округах Москвы: пять – на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и центре столицы", – объяснили в комитете.

Новостройки отличаются улучшенной отделкой по стандартам реновации, качественным благоустройством и озеленением. Прилегающая к домам территория благоустраивается, а нежилые этажи отводятся под магазины, салоны красоты, спортклубы и другие услуги.

Как заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, в скором времени планируется сдать еще ряд домов. На объектах проводятся итоговые проверки. Анализы проводятся и на каждом этапе строительства при участии экспертов ГБУ "ЦЭИИС".

Ранее правительство Москвы утвердило 81 новую стартовую площадку для реализации программы реновации. Из них только 8 находятся на новых территориях, а 73 будут задействованы только после отселения жителей и демонтажа домов.

