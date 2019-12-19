Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:33

По программе реновации в Москве сдали в эксплуатацию 10 домов с начала 2019 года

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию 10 домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор с начала года оформил разрешения на ввод в эксплуатацию 10 жилых домов по программе реновации общей площадью более 390 тысяч квадратных метров. Дома возведены в разных округах Москвы: пять – на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и центре столицы", – объяснили в комитете.

Новостройки отличаются улучшенной отделкой по стандартам реновации, качественным благоустройством и озеленением. Прилегающая к домам территория благоустраивается, а нежилые этажи отводятся под магазины, салоны красоты, спортклубы и другие услуги.

Как заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, в скором времени планируется сдать еще ряд домов. На объектах проводятся итоговые проверки. Анализы проводятся и на каждом этапе строительства при участии экспертов ГБУ "ЦЭИИС".

Ранее правительство Москвы утвердило 81 новую стартовую площадку для реализации программы реновации. Из них только 8 находятся на новых территориях, а 73 будут задействованы только после отселения жителей и демонтажа домов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика