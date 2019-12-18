Дом на 110 квартир по программе реновации в Ростокине введут в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Ростокине в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию жилой дом на 110 квартир, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

"В районе Ростокино по адресу: улица Сельскохозяйственная, владение 14А, завершены работы по возведению монолита, ведутся работы по отделке фасадов здания жилого дома для переселения по программе реновации", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, дом строят по индивидуальному проекту. Фасады здания отделают керамогранитом под натуральный камень нескольких оттенков, а также натуральным камнем с отделкой под "руст".

В здании разместится 43 однокомнатные квартиры, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир. Общая площадь квартир составит около 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что четыре квартиры на первом этаже дома оборудуют для маломобильных людей.

В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую. Дом оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Территорию около здания озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 65 домов по программе реновации. К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 объекта.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

