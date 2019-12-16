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Город

14:04

Более 60 домов планируют построить в Москве в 2020 году

город недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию более 60 домов по программе реновации в 2020 году. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В 2020 году в рамках программы реновации планируется ввести в эксплуатацию 65 жилых домов", – цитирует его Агентство "Москва".

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило его 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое и комфортное жилье более чем одному миллиону горожан.

К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 объекта.

Ранее сообщалось, что строительство дома на 75 квартир по программе реновации в районе Бирюлево завершат в 2021 году. Здание возведут по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир составит более 4 тысяч квадратных метров. В доме предусмотрены 22 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 7 трехкомнатных квартир.

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