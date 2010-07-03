Строительство дома на Борисовских Прудах завершили в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завершено строительство дома на улице Борисовские Пруды в рамках программы реновации в районе Москворечье-Сабурово. Об этом проинформировали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Закончили строительство дома по реновации по адресу: ул. Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2. Дом, в который переедут 313 семей, построили всего за полтора года. Совсем скоро жители уже смогут отпраздновать новоселье", – написал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем Twitter.

Отмечается, что дом переменной этажности включает в себя восемь секций. Фасады наружных стен облицованы керамической плиткой и фиброцементными плитами, все лоджии застеклены. Помимо этого на фасаде здания были установлены корзины для кондиционеров.

В вестибюле каждого из подъездов предусмотрены колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, зоны размещения почтовых ящиков. Непосредственно в квартирах установлены стеклопакеты, а также присутствует вся необходимая сантехника.

Всего же в Южном административном округе столицы в программу реновации вошло 378 жилых домов, общая площадь которых составляет 1,4 млн квадратных метров. В районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 домов, попавших в программу реновации.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе Москвы возведут дом на 258 квартир. Шесть квартир в жилом комплексе приспособят для маломобильных жильцов.