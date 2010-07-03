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Город

16:54

Дом на 258 квартир возведут в Тимирязевском районе Москвы

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом на 258 квартир построят по программе реновации в столичном районе Тимирязевский. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Специалисты комитета согласовали проектную документацию строения, которое появится по адресу: Линейный проезд, владение 8А (Северный административный округ). Шесть квартир в жилом комплексе будут приспособлены для маломобильных жильцов.

Согласно проекту, в здании будут 72 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 74 трехкомнатных квартир. Комплексная отделка жилых помещений подразумевает, что всем жильцам установят сантехнику, плиты для приготовления еды и светильники.

Жителям нового дома предложат полноценную развитую инфраструктуру – например, подземную парковку, открытые плоскостные парковки и проезды. Во дворе комплекса установят детские и спортивные площадки и озеленят территорию. В непосредственной близости от дома есть социальные объекты, расположены два ТПУ (транспортно-пересадочных узла) – "Петровско-Разумовская" и "Окружная".

Предварительный срок сдачи жилого дома в эксплуатацию – 2021 год.

Всего в Тимирязевском районе определено 4 стартовые площадки реновации – на Астрадамской и Тимирязевской улицах, на Дмитровском шоссе, в Линейном проезде. Расселить в рамках программы планируют 45 жилых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти постарались сделать процесс переезда в новые дома максимально комфортным. Этому способствует, в частности, и то, что новостройки находятся неподалеку от сносимых строений.

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