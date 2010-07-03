Жителей дома на Варшавском шоссе расселили по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жителей одного из домов в районе Южное Бутово расселили по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.

В две новостройки переехали все жильцы дома 194, корпуса 1, на Варшавском шоссе. Этот дом стал уже четвертым в районе Южное Бутово, полностью расселенным по программе реновации. Снос дома будет произведен после принятия решения о выводе его из эксплуатации.

Ранее восемь жилых домов было передано под заселение с момента запуска программы реновации в ЮЗАО. На юго-западе Москвы в рамках программы реновации переселяются 847 семей в районах Южное Бутово, Академический, Коньково и Котловка. Почти все семьи заключили договоры на получение новых квартир.

В районах Академический и Южное Бутово уже полностью расселено шесть многоквартирных домов, все жильцы переехали в новостройки.

