Восемь домов на юго-западе Москвы передали под заселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Восемь жилых домов было передано под заселение с момента запуска программы реновации в ЮЗАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

На юго-западе Москвы в рамках программы реновации переселяются 847 семей в районах Южное Бутово, Академический, Коньково и Котловка. Почти все семьи заключили договоры на получение новых квартир.

В районах Академический и Южное Бутово уже полностью расселено шесть многоквартирных домов, все жильцы переехали в новостройки.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы расселяют почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов.

Сейчас на западе столицы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

