Третий дом в Северном Измайлове полностью расселили по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий по счету дом в районе Северное Измайлово в Москве полностью расселили. Процесс регулировался в рамках программы реновации, как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества столицы.

"В районе Северное Измайлово уже третий по счету дом – 92, корпус 3 – на Щелковском шоссе на 100 процентов отселен по программе реновации. Все семьи переехали в новостройку по адресу: Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1", – заявили в ведомстве.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, 86 переехавших семей подписали договоры на равнозначные квартиры в новом доме. 17 из них заключили соглашения с Московским фондом реновации жилой застройки.

Старый дом 92, корпус 3, планируют снести. Правовым основанием для этого станет решение префектуры Восточного административного округа Москвы о выводе здания из эксплуатации.

Количество домов, которые передадут в эксплуатацию до конца 2019 года, может достичь 18. Всего с момента начала программы в Москве появились 44 новых жилых дома.

