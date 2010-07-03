Собрания участников публичных слушаний по программе реновации прошли в трех районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В трех столичных районах прошли собрания участников публичных слушаний по программе реновации. Жители Можайского и Лосиноостровского районов, а также поселка Шишкин Лес задавали разработчикам вопросы и оценивали проекты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в этих районах в программу реновации вошли 170 домов. Она отметила, что в новые квартиры переедут более 15 тысяч горожан.

"Предусмотрено строительство новых детских садов, школ, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. С другой стороны, каждый проект сугубо индивидуален и призван удовлетворить потребности каждого из районов. Поэтому, например, в поселке Шишкин Лес построят новый Дом культуры взамен старого, а в Можайском – музыкальную школу и школу искусств", – приводятся в материале слова Княжевской.

Она подчеркнула, что на собраниях был конструктивный диалог. Перед этим, с 15 по 21 ноября, москвичи знакомились с предложениями разработчиков в специальных экспозициях, посвященных проектам планировки кварталов реновации. Они получали уточнения по проектам и непонятным моментам.

Предложения от жителей будут принимать окружные градостроительные комиссии с 27 ноября по 3 декабря. Пожелания можно направить по электронной почте.

Накануне публичные слушания по программе реновации прошли в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского. В слушаниях приняли участие несколько тысяч человек. Москвичи обсудили проекты планировки новых кварталов города.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы переселятся почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе столицы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

