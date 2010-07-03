Публичные слушания по программе реновации прошли в пяти районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проект планировки территории микрорайонов 136 района Выхино-Жулебино

В районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского прошли публичные слушания по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в слушаниях приняли участие несколько тысяч человек. Москвичи обсудили проекты планировки новых кварталов города.

Княжевская подчеркнула, что все прошло в оживленной, эмоциональной обстановке.

"Участники высказали свои пожелания относительно проектов и задали разработчикам вопросы по широкому кругу тем – транспортной доступности, парковочному пространству, благоустройству, озеленению и многим другим. Спасибо всем участникам за большой интерес и активность!" – приводятся в сообщении слова Княжевской.

Отмечается, что в программу реновации в пяти районах вошло более 200 старых пятиэтажек.

По словам Княжевской, в новых городских кварталах появятся не только жилые дома. Здесь также построят школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники и культурные центры.

Кроме того, публичные слушания по семи проектам планировки территорий в рамках программы реновации пройдут в районах Гольяново, Царицыно и Хорошёво-Мнёвники. Экспозиции проектов планировки пройдут с 22 по 28 ноября. Рассмотреть параметры жилой застройки, развития инфраструктуры и благоустройства горожане смогут на публичных слушаниях, которые пройдут 3 декабря.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы переселятся почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайском и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе столицы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

