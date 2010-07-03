В четырех районах Москвы прошли публичные слушания по программе реновации

17:10
Фото: stroi.mos.ru
Публичные слушания по проектам планировки кварталов прошли в столичных районах Дмитровский, Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"Москвичам было представлено пять проектов планировки территорий новых кварталов. В течение недели, начиная с 1 ноября, горожане, проживающие на проектируемых территориях, ознакомились с проектами во время экспозиций", – объяснила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.
План застройки подразумевает возведение как жилых комплексов, так и объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, домов культуры и спортивных объектов. В частности, в каждом районе появится по современному физкультурно-оздоровительному комплексу.
В районах Дмитровский, Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское проекты планировки территорий обновленных кварталов обсудили почти семь тысяч человек. На территории перечисленных субъектов города в программу реновации включили более 100 домов.
До 14 ноября в Москве будут открыты экспозиции проектов планировки кварталов в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Академический и Проспект Вернадского. Собрания участников публичных слушаний запланированы на вторник, 19 ноября.
Ранее сообщалось, что в московских районах Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки состоялись публичные слушания по программе реновации. С проектами граждане ознакомились в период с 25 по 31 ноября.
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