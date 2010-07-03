Москвичи обсудили еще пять проектов планировки кварталов реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице прошли встречи в рамках публичных слушаний по пяти проектам планировки кварталов по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Собрания состоялись 5 ноября районах Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки.
"С проектами планировки в своих районах жители познакомились на экспозициях с 25 по 31 октября. Мы рассматриваем проектные предложения по улучшению транспортной инфраструктуры, а также по благоустройству территорий, в том числе прилегающих к кварталу реновации", – пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она рассказала, что во время слушаний с москвичами обсуждается место размещения школьных зданий, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и досуговых центров с художественной школой.
На собраниях жители могут задать все интересующие вопросы, которые касаются планировок территории, а также оставить свои мнения и предложения по проекту. Все предложения будут переданы проектировщикам для внесения корректировок.
Кроме того, после собрания жители смогут в течение семи дней отправить свои замечания в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проет позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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