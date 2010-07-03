Двухсекционный дом строят в Южном Медведкове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На северо-востоке Москвы строят двухсекционный дом по программе реновации жилья. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Новый дом возведут по адресу: проезд Дежнева, владение 8. В доме будет 128 квартир, из них 54 однокомнатные и 74 двухкомнатные. Новое жилье предусмотрено также для маломобильных граждан.
Как уточняется, дом будет построен по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют декоративными панелями с текстурой камня. Будут установлены короба под кондиционеры.
На первых этажах разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Кроме того, здесь можно будет открыть центр информирования населения. В вестибюле предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зоны с почтовыми ящиками и два пассажирских лифта.
Для удобства маломобильных людей и мам с колясками пол вестибюля и лифтовых холлов будет находиться на одном уровне с землей. Это позволит заезжать им в подъезд без посторонней помощи. Кроме того, при входе в подъезд будет установлено специальное покрытие против скольжения.
Новостройку оборудуют системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также пожарной сигнализацией. На прилегающей территории оборудуют детскую игровую площадку и зону для занятий спортом. Территорию вокруг дома озеленят. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома. Ввести жилой дом в эксплуатацию планируют в 2020 году.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проет позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: