Двухсекционный дом строят в Южном Медведкове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке Москвы строят двухсекционный дом по программе реновации жилья. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новый дом возведут по адресу: проезд Дежнева, владение 8. В доме будет 128 квартир, из них 54 однокомнатные и 74 двухкомнатные. Новое жилье предусмотрено также для маломобильных граждан.

Как уточняется, дом будет построен по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют декоративными панелями с текстурой камня. Будут установлены короба под кондиционеры.

На первых этажах разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Кроме того, здесь можно будет открыть центр информирования населения. В вестибюле предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зоны с почтовыми ящиками и два пассажирских лифта.

Для удобства маломобильных людей и мам с колясками пол вестибюля и лифтовых холлов будет находиться на одном уровне с землей. Это позволит заезжать им в подъезд без посторонней помощи. Кроме того, при входе в подъезд будет установлено специальное покрытие против скольжения.

Новостройку оборудуют системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также пожарной сигнализацией. На прилегающей территории оборудуют детскую игровую площадку и зону для занятий спортом. Территорию вокруг дома озеленят. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома. Ввести жилой дом в эксплуатацию планируют в 2020 году.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проет позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

