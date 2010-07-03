Детские сады, школы и поликлинику построят в ЮВАО по программе реновации

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В столичном районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации планируют построить детские сады, школы, поликлинику, спортивные и культурно-досуговые комплексы, сообщила председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская.

Она отметила, что публичные слушания проходят сразу по трем проектам планировки (микрорайоны 128бв, 136, 137–138).

"В районе построят детско-взрослую поликлинику. Получить медицинскую помощь здесь смогут 320 человек за смену. Каждый проект также предусматривает возведение физкультурно-оздоровительных комплексов на территории кварталов. В двух из них предусмотрены бассейны. Также в Выхино-Жулебино появится культурно-досуговый центр", – приводит слова Княжевской Агентство "Москва".

По ее словам, в районе хотят построить два детских сада на 300 и 150 мест. Еще один детсад и блок начальных классов появятся в составе учебного корпуса на 400 мест.

Кроме того, предполагается строительство школы на 400 человек и новый корпус действующей школы, который рассчитан на 300 учеников, добавила она.

Княжевская рассказала, что проект застройки предполагает благоустройство территорий кварталов. Там высадят деревья, обустроят детские и спортивные площадки, а вдоль Самаркандского бульвара, улицы Ферганской и Ташкентской, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.

31 октября завершилась выставка проектов планировки новых территорий еще в шести районах – Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки. Москвичи могли увидеть 3D-визуализацию кварталов и задать интересующие вопросы о проектах, которые включают транспортную инфраструктуру.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Программа по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.

С момента старта программы построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

