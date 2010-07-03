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Город

10:18

Почти 1,8 тысячи семей переселятся по программе реновации на западе Москвы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По программе реновации в четырех районах на западе Москвы переселятся почти 1,8 тысячи семей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе Москвы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

В столичном департаменте градостроительной политики подчеркнули, что ЗАО лидирует по количеству сданного по программе реновации жилья. В районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Можайский появилось 11 новостроек.

Ранее сообщалось, что многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

"Это наш город": на mos.ru появилась пошаговая инструкция переезда по программе реновации

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