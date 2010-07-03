Более 1,5 тыс семей переселяется по программе реновации на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,5 тысячи семей переселяется по программе реновации в двух районах в САО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на севере города в рамках программы реновации переселяются 1528 семей в районах Бескудниковский и Дмитровский.

"Из них 1153 семьи, это более 75%, заключили договоры с департаментом городского имущества и Фондом реновации на новые жилье. Еще 118 семей приглашены департаментом для заключения договоров в Центрах информирования граждан, расположенных в новостройках", – приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе уточнили, что расселение по программе реновации на севере столицы идет из 15 многоквартирных домов.

"Жители пятиэтажек переезжают в девять новостроек: пять из них находится на Бескудниковом бульваре, три – на Дмитровском шоссе, еще одна – на улице Долгопрудной", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы переселятся почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе Москвы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.