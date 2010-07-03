В Москве сдали в эксплуатацию два корпуса ЖК "Римского-Корсакова 11"

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Два корпуса более чем на 800 квартир в составе жилого комплекса "Римского-Корсакова 11" сдали в эксплуатацию. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 5 и 6 в ЖК "Римского-Корсакова 11" на северо-востоке Москвы. Объектам присвоены адреса: улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 3, корпус 4 (СВАО, Отрадное). Общая площадь корпуса 5 – 29,7 тысячи квадратных метров, в нем 363 квартиры. Площадь корпуса 6 – 35,8 тысячи квадратных метров, он рассчитан на 446 квартир", – сообщили в комитете.

Здания различаются по этажности – от 13 до 24 уровней. Первые этажи, при этом, отведены под магазины и предприятия сферы услуг. Прилегающая к жилым корпусам территория благоустроена. За счет инвестора также возведут школу на 550 учеников, детский сад на 220 детей и наземную автостоянку.

"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства жилья. На строительстве ЖК "Римского-Корсакова 11" проводится весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований с участием специалистов Центра экспертиз ("ЦЭИИС"). Контроль ведется на всех этапах производства работ", – заявил Олег Антосенко, председатель организации.

В начале ноября сообщалось, что по программе реновации в Алексеевском районе Москвы построят новый жилой дом. Строение будет рассчитано на 326 квартир, а ввести его в эксплуатацию планируют в 2021 году.

