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Москва 24

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Город

16:40

С начала 2019 года в Москве ввели 25 детских садов

город строительство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 20 дошкольных учреждений возвели в разных районах столицы с начала 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все районы города должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В 2019 году мы построили 25 детских садов, один из которых за счет инвестора открыли буквально вчера", – заявил заммэра.

По словам Хуснуллина, Москва активно привлекает к сотрудничеству инвесторов. С 2011 года на территории столицы реализовали 118 объектов строительства за счет внебюджетных средств, что составляет примерно треть от общего количества возведенных образовательных учреждений.

Ранее в пятницу, 15 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить открытие нового детского сада в районе Северный на Челобитьевском шоссе. Градоначальник посетил стройплощадку и заявил, что проблема дошкольных учреждений в районе решается.

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