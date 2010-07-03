Школы и детсады планируют построить в ЗАО по программе реновации

16:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичном районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации построят не только жилые дома, но и образовательный комплекс с бассейном и три детских сада. Также запланировано строительство музыкальной школы и детской поликлиники. Стартовали публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации, сообщила начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.
"Мы старались так организовать пространство, чтобы с каждой стороны от магистрали создать квартал с жилой застройкой, рабочими местами и социальными объектами. Особое внимание уделяется инфраструктуре для детей: около 2 тысяч ребят смогут посещать школы и детские сады, построенные по программе реновации, получать музыкальное образование в новой музыкальной школе и обслуживаться в поликлинике", – приводит Агентство "Москва" слова Машинской.
Также на территории планируют создать зеленые зоны и благоустроить прилегающие территории. В ходе работ обновят парк имени 50-летия Октября и территорию долины реки Раменки. Специалисты установят скамейки и обновят тропинки. Предполагается, что москвичи и гости города смогут отдыхать и заниматься спортом на территории природного комплекса реки Самородинки.
Помимо этого, в ходе программы реновации планируют возвести новые корпуса для городской больницы № 13. Также в районе предполагается появление двух многофункциональных центров, в одном из которых разместится ФОК с бассейном. В настоящее время проект проходит процедуру публичных слушаний.
8 ноября в столице открылись экспозиции шести проектов планировки кварталов по программе реновации.
На выставках представлены проекты будущих кварталов по программе реновации. Так, в Нагатинском Затоне появятся три детских сада, две школы, дополнительный корпус действующей школы и образовательный комплекс с детским садом и блоком начальных классов. В Выхине-Жулебине планируют построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые комплексы.
В районе Проспект Вернадского в одном из многофункциональных центров откроется физкультурно-оздоровительных комплекс (ФОК). Там также построят образовательный комплекс с бассейном, три детских сада, музыкальную школу и детскую поликлинику.
Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации. В новостройку на Малой Филевской переехали жильцы старой пятиэтажки с соседней улицы Олоко Дундича. Новое жилье находится в шаговой доступности от метро "Пионерская", рядом есть парк. В квартирах готов ремонт и есть вся необходимая сантехника. Всего в районе в программу реновации включили 119 домов.
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