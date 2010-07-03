15:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового детского сада в районе Северный на Челобитьевском шоссе.
"Долговато строится. Вот я приехал, чтобы ускорить строительство. Надеюсь, что в ближайшие месяцы закончится строительство, оформят все необходимые документы и сад запустят. Проблема в этом районе с детскими садами решается. Один детский сад есть, но переполненный", – сказал мэр.
По словам Собянина, в столице постоянно строятся детские сады и школы. "В целом мы построили в этом году 40 школ и детских садов. Так что необходимые мероприятия, связанные с обеспечением детскими садами до 2,5 лет, мы в городе обеспечиваем. Переходим на возраст 2,4 года в следующем году", – подчеркнул мэр.
Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев также сообщил, что в ноябре запланировано подписание необходимых документов для ввода в эксплуатацию детского сада.
Кроме того, Сергей Собянин дал поручение расселить всех местных жителей по программе реновации в течение 2020 года.
Детский сад возводят по индивидуальному проекту, который отвечает современным требованиям комфорта и безопасности детей. Трехэтажное здание сможет вмещать 225 детей. Самые маленькие дети будут посещать группы, расположенные на первом и втором этажах. Группы подготовишек будут находиться на третьем этаже.
В каждой группе есть своя раздевалка, игровая, буфетная. Раздвижная перегородка между игровой и спальной позволяет трансформировать эти помещения в единое пространство. В отдельных классах будут проводить мастер-классы и кружки.
На территории около здания обустроили веранды, спортивную и игровую площадки.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что за девять месяцев 2019 года в Москве построили семь школ и 21 детский сад. До конца года завершится строительство еще пяти объектов. По его словам, значительную часть социальной инфраструктуры создают инвесторы в рамках комплексного развития территорий.
До конца 2022 года в Москве планируют построить 82 детских сада, школы, 72 больницы, 45 спортивных комплексов и 19 культурных объектов. Столичные власти стремятся наполнить жилые районы социальными объектами, которые будут находиться в шаговой доступности.
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