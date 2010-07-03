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Город

12:12

С начала года в Москве построили почти 30 школ и детсадов

город

Фото: stroi.mos.ru

За девять месяцев 2019 года в Москве построили семь школ и 21 детский сад. До конца года завершится строительство еще пяти объектов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, значительную часть социальной инфраструктуры создают инвесторы в рамках комплексного развития территорий. Компании строят детские сады и школы, чтобы повысить капитализацию своих проектов и улучшить качество городской среды.

До конца 2022 года в Москве планируют построить 82 детских сада и школ, 72 больницы, 45 спортивных комплексов и 19 культурных объектов. Столичные власти стремятся наполнить жилые районы социальными объектами, которые будут находиться в шаговой доступности.

Ранее на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство береговой линии в месте слияния рек Яузы и Чермянки. Столичные власти облагородили более 30 гектаров парка "Яуза", который проходит вдоль Заповедной улицы. На месте заброшенного горнолыжного комплекса появилась пешеходная галерея со скамейками и навесом. Также была создана прогулочная экотропа со смотровыми площадками.

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