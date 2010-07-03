Благоустройство парка "Яуза" на северо-востоке Москвы завершилось

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На северо-востоке Москвы завершилось благоустройство береговой линии в месте слияния рек Яузы и Чермянки. Столичные власти облагородили более 30 гектаров парка "Яуза", который проходит вдоль Заповедной улицы.

"Постепенно, шаг за шагом мы ведем благоустройство прибрежных территорий. В этом году реализовали крупный проект – благоустройство береговой линии в месте слияния Яузы и Чермянки вдоль улицы Заповедная общей площадью 34,5 гектара", – написал глава города Сергей Собянин на своем сайте.

По просьбе местных жителей эстрадную площадку "Певческое поле" привели в порядок. На месте заброшенного горнолыжного комплекса появилась пешеходная галерея со скамейками и навесом. Также была создана прогулочная экотропа со смотровыми площадками.

В парке был благоустроен пруд, у воды появились террасы. Для гостей парка и местных жителей установили новые детские площадки и тренажерный комплекс, провели двухкилометровый веломаршрут.

"Судя по первым отзывам, местным жителям понравилось. Поэтому в планах благоустройство всех остальных прибрежных территорий Яузы и Чермянки от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова протяженностью более 30 километров", – написал мэр.

Сквер Победы в столичном районе Зябликово уже начали благоустраивать. Там появится новая спортивная зона: площадки для стритбола, столы для игры в пинг-понг и текбол. На детской площадке установят большой комплекс для лазания с горкой-трубой и элементами скалодрома и качели.