Детские площадки и спортивная зона появятся в сквере Победы на юге столицы

08:50
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы
Детские площадки и спортивная зона появятся в столичном районе Зябликово в рамках комплексного благоустройства сквера Победы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"До начала работ на территории сквера располагалась старая спортивная зона. На ее месте появится одна из детских площадок, а рядом специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новую спортивную зону", – сказа Бирюков.
Он отметил, что на сегодняшний день все старое спортивное оборудование демонтировано, специалисты ведут работы по устройству оснований для новых площадок. Затем начнется монтаж оборудования и укладка травмобезопасного покрытия из каучуковой крошки.
По словам Бирюкова, в спортивной зоне площадью 300 квадратных метров будут площадки для игры в стритбол и занятий воркаутом, появятся столы для игры в пинг-понг и текбол. А на детской площадке появится большой комплекс для лазания с горкой-трубой и элементами скалодрома и качели. Эта площадка будет рассчитана на детей от пяти до 12 лет, уточнил заммэра.
Он добавил, что вторая детская площадка расположится восточнее. Это будет песочная фабрика, рассчитанная на детей от одного года до шести лет. Рядом с песочницей, также на деревянном настиле, обустроят беседку для отдыха с навесом.
"Устройство сквера ведется по просьбам жителей, уже в следующем году они смогут провести здесь концерт в честь празднования 75-ой годовщины победы в ВОВ. Кроме того, в сквере подготовлена площадка, на которой в будущем установят стелу, посвященную ВОВ", – рассказал Бирюков.
Завершить работы планируют в первом полугодии 2020 года.
До конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.
Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие. Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий Москвы направлено около 4,5 миллиардов рублей, собранных с платных парковок.
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