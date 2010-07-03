Около 600 деревьев и кустарников высадили в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 600 деревьев и кустарников появилось в районе Измайлово осенью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на префектуру Восточного административного округа.

Их высадили на шести улицах: 2-й, 9-й и 10-й Парковой, Первомайской, 2-й Прядильной и на Сиреневом бульваре. Теперь там растут черемуха и сирень обыкновенная, спирея вангутта, кизильник блестящий, жимолость татарская, барбарис тунберга, вишня, рябина плакучая и многое другое.

В конце октября начался прием заявок на высадку в следующем году по акции "Наше дерево". Молодые родители благодаря проекту могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.

В этом году число участников превысило две тысячи человек. Сейчас на 2020-й заявки подали около тысячи заявок.

Первые именные деревья появились этой осенью. К "зеленому" движению присоединились и российские звезды: поэтесса и композитор Ирина Дубцова, певец Стас Пьеха, заслуженные артисты, звезды кино и театра Ольга Кабо и Дмитрий Дюжев и телеведущий Дмитрий Дибров.