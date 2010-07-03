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Город

17:24

Открылся прием заявок на высадку в 2020 году в рамках акции "Наше дерево"

город экология дети

Фото: Пресс-служба департамента природопользования Москвы

Акция "Наше дерево", которая проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, открыла прием заявок на высадку в следующем году. Проект дает возможность молодым родителям бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка. Акция нацелена на развитие "зеленых легких" главного мегаполиса России и на популяризацию экологичного образа жизни среди горожан.

С момента старта – с апреля 2019-го – многие москвичи смогли присоединиться к озеленению города всей семьей. До 31 июля принимались заявки для высадки деревьев на осень текущего года: количество участников превысило две тысячи человек! Первые именные деревья появились в Москве уже этой осенью, а к "зеленому" движению присоединились ведущие российские звезды. Среди них российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова, певец Стас Пьеха, заслуженные артисты, звезды кино и театра Ольга Кабо и Дмитрий Дюжев и телеведущий Дмитрий Дибров.

Выбрать дерево для малыша смогут семьи, где хотя бы один родитель официально зарегистрирован в Москве. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша (не ранее 1 января 2019 года) на сайте акции. Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. В этом сезоне доступны рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель или груша. Высадить дерево можно в любом из 27 природных парков столицы. Среди них Битцевский лес, Тропаревский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", Москворецкий, Долина реки Сетунь, "Измайлово", "Кузьминки-Люблино" и другие.

Когда дерево и место выбраны, нужно заполнить электронную заявку. Ее рассмотрят и одобрят в течение семи рабочих дней. После этого останется только ждать следующего осеннего сезона – это наиболее благоприятное время для роста новых саженцев.

В заветный день высадки специалисты акции предоставят необходимый родителям инвентарь, помогут правильно высадить дерево, а также продолжат наблюдать за его здоровьем в последующие годы. В электронный кабинет заявителя придет официальное свидетельство о растении с его точными координатами. Там же можно отследить состояние растения. В случае его болезни специалисты бережно заменят саженец ближайшей осенью.

Каждое дерево, высаженное во время акции, не только создает приятные воспоминания для всей семьи, но и поддерживает экологию города. Высадка деревьев по заявкам, одобренным с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го, начнется осенью следующего года.

Сейчас на 2020-й подано около тысячи заявок. Спешите принять участие, следите за новостями в социальных сетях проекта @eco.mos и узнавайте подробности из авторских видеороликов российских звезд.

Подробности акции и дополнительная информация доступны по ссылке.

Проект объединил семейные традиции и заботу о природе. Российские звезды Ольга Кабо, Стас Пьеха, Дмитрий Дюжев, Ирина Дубцова и Дмитрий Дибров записали видео о том, почему у каждого ребенка в Москве должно появиться дерево.

Специально для проекта "Наше дерево" селебрити записали пять авторских видео о глобальной значимости экообразования для подрастающего поколения. Ролики показывают, как с раннего детства привлечь маленьких горожан к заботе об экологии. Ирина Дубцова и Стас Пьеха подчеркнули важность экологической эрудиции. Они отметили, что посадка новых деревьев не только позволит развить чувство ответственности за "свой" клен или дуб, но и сделает город красивее. Дмитрий Дибров поразмышлял об экологических семейных ценностях и показал, как простое дерево становится инструментом для создания мегаполиса будущего для каждого из нас. В своем видеообращении Дмитрий Дюжев отметил, что вместе с культурой и наукой леса и парки станут лучшим наследством для нового поколения. А Ольга Кабо уверена, что подарить ребенку дерево – верный способ научить малышей с вниманием относиться к природе.

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