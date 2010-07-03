Открылся прием заявок на высадку в 2020 году в рамках акции "Наше дерево"

Фото: Пресс-служба департамента природопользования Москвы
Акция "Наше дерево", которая проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, открыла прием заявок на высадку в следующем году. Проект дает возможность молодым родителям бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка. Акция нацелена на развитие "зеленых легких" главного мегаполиса России и на популяризацию экологичного образа жизни среди горожан.
Выбрать дерево для малыша смогут семьи, где хотя бы один родитель официально зарегистрирован в Москве. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша (не ранее 1 января 2019 года) на сайте акции. Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. В этом сезоне доступны рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель или груша. Высадить дерево можно в любом из 27 природных парков столицы. Среди них Битцевский лес, Тропаревский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", Москворецкий, Долина реки Сетунь, "Измайлово", "Кузьминки-Люблино" и другие.
Когда дерево и место выбраны, нужно заполнить электронную заявку. Ее рассмотрят и одобрят в течение семи рабочих дней. После этого останется только ждать следующего осеннего сезона – это наиболее благоприятное время для роста новых саженцев.
Каждое дерево, высаженное во время акции, не только создает приятные воспоминания для всей семьи, но и поддерживает экологию города. Высадка деревьев по заявкам, одобренным с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го, начнется осенью следующего года.
Сейчас на 2020-й подано около тысячи заявок. Спешите принять участие, следите за новостями в социальных сетях проекта @eco.mos и узнавайте подробности из авторских видеороликов российских звезд.
Подробности акции и дополнительная информация доступны по ссылке.
Специально для проекта "Наше дерево" селебрити записали пять авторских видео о глобальной значимости экообразования для подрастающего поколения. Ролики показывают, как с раннего детства привлечь маленьких горожан к заботе об экологии. Ирина Дубцова и Стас Пьеха подчеркнули важность экологической эрудиции. Они отметили, что посадка новых деревьев не только позволит развить чувство ответственности за "свой" клен или дуб, но и сделает город красивее. Дмитрий Дибров поразмышлял об экологических семейных ценностях и показал, как простое дерево становится инструментом для создания мегаполиса будущего для каждого из нас. В своем видеообращении Дмитрий Дюжев отметил, что вместе с культурой и наукой леса и парки станут лучшим наследством для нового поколения. А Ольга Кабо уверена, что подарить ребенку дерево – верный способ научить малышей с вниманием относиться к природе.
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