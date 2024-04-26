26 апреля, 17:10Спорт
Казахстан перенес "Игры будущего" на 2026 год из-за паводков
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Казахстане решили перенести международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" с 2025 на 2026 год. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства туризма и спорта республики.
"Принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", – говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что на фоне беспрецедентных паводков глава республики Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий ради экономии средств для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.
В министерстве Казахстана также напомнили, что лидер страны во время визита на "Игры будущего" в Казани заявил, что следующий турнир пройдет в республике.
Ранее Токаев принял решение об отмене международного форума "Астана" в 2024 году. Причиной стало наводнение в стране. Глава Казахстана уточнил, что форум возобновит работу в следующем году. Он призвал отнестись к такому решению с пониманием.
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