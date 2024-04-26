Путин назвал День Победы священным для всех россиян праздником

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

День Победы является священным для всех россиян праздником. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

"Уважаемые коллеги, завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днем Победы", – сказал он.

В конце обращения российский лидер пожелал парламентариям успехов в работе и подчеркнул, что он рассчитывает на продолжение взаимодействия вместе с Федеральным собранием, региональными законодателями и коллегами в местных органах власти.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что в параде Победы на Красной площади в 2024 году будут задействованы свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники. В параде также примет участие и авиация.

Однако шествие "Бессмертный полк" в этом году не будет проводиться в очном формате. Такое решение было принято в связи с угрозами общественной безопасности.

