Эксперт Суханов: защититься от самокатчиков в темноте помогут светоотражающие браслеты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Любители вечерних пробежек могут защититься от водителей электросамокатов или велосипедов, надев светоотражающие браслеты. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил эксперт компании по продаже спортивных товаров Дмитрий Суханов.

"На беговой экипировке обычно уже есть светоотражающие элементы, которые видны другим участникам движения: велосипедистам, самокатчикам, водителям. Они делают вас более заметным в темное время суток", – отметил он, добавив, что браслеты помогут стать еще более заметными.

Между тем при беге в солнечную погоду Суханов посоветовал надевать кепку, чтобы не получить тепловой удар. Эксперт добавил, что в условиях палящего солнца видимость сильно падает, потому что солнечные лучи слепят глаза. Это может привести к столкновению с человеком, предметом, травме. На этот случай специалист посоветовал надевать очки с поляризационным фильтром.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения СИМ в зонах движения пешеходов. Оптимальным значением, по его мнению, стали бы 8 километров в час. Благодаря этому на дорогах снизится число аварий с участием водителей СИМ и пешеходов, уверен он.

