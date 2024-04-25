Еще 20 улиц в Москве включили в список медленных зон для СИМ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще 20 московских улиц включили в список медленных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, они расположены у мест досуга и отдыха, работающих ночью: ресторанов, кафе, баров.

Новый скоростной режим будет действовать с понедельника по среду с 20:00 до 03:00, а также с четверга по воскресенье с 18:00 до 03:00. В указанные периоды скорость движения СИМ будет ограничиваться 10 километрами в час. В остальные часы передвигаться на них можно будет со скоростью до 25 километров в час.

Речь идет про Лесную улицу, 1-ю Миусскую, 2-ю Миусскую, Миусский переулок, Камергерский переулок, Страстной бульвар, улицу Кузнецкий Мост, Солянку, Забелина и другие.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что в городе действуют уже 320 медленных зон. Попадая в них, самокаты сервисов аренды автоматически замедляются до 5–15 километров в час.

В заключение в ведомстве напомнили, что на СИМ запрещено передвигаться в нетрезвом виде. За это водителям грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения СИМ в зонах движения пешеходов до 8 километров в час. По его мнению, это позволит снизить число аварий с участием водителей СИМ и пешеходов. При скорости 8 километров в час пешеходы будут успевать среагировать в случае экстренных ситуаций, считает политик.

