Спикер ГД Володин предложил ввести ответственность за нарушение ПДД на самокатах

Фото: 123RF/miljanzivkovic

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за необходимость принятия мер для предотвращения аварий с участием электросамокатов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года действуют ПДД для этого вида транспорта, однако ответственности за их нарушение нет. Регионы просят внести изменения в КоАП РФ, чтобы на улицах стало безопаснее, уточнил Володин.

По мнению парламентария, ответственность должны нести и компании, предоставляющие услуги электропроката. Он считает, что им нужно сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД, чтобы избежать жертв на дороге.

Спикер ГД отметил, что с открытием сезона проката электросамокатов в ГД начали поступать обращения от граждан с жалобами: люди на электросамокатах превышают скорость, пугая пешеходов, ездят по двое, иногда даже в нетрезвом виде. Из-за этого, указал Володин, в Москве и других российских городах замечен рост ДТП с участием этого вида транспорта более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что оператор кикшеринга Whoosh внедрил функцию распознавания поездок на электросамокатах вдвоем. В компании рассказали, что нововведение получило название "Антитандем". Для выявления количества людей на электросамокатах система анализирует свыше 50 параметров о поездке.