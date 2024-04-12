Сервис аренды электросамокатов внедрил запрещающую ездить вдвоем технологию в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оператор кикшеринга Whoosh внедрил функцию распознавания поездок на электросамокатах вдвоем, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию.

"В предыдущих сезонах работы компания тестировала технологию определения поездок вдвоем и теперь распространила ее на самокаты в Санкт-Петербурге, Москве и городах работы сервиса в России, Белоруссии и Казахстане", – говорится в сообщении.

Отечественная технология получила название "Антитандем". Для выявления числа людей на электросамокатах она анализирует более 50 параметров о поездке. С момента запуска технология будет постоянно дообучаться.

В компании пояснили, что разработка может определять количество людей вне зависимости от их веса. При этом поездки с рюкзаками не будут считаны как перемещение вдвоем.

Главная цель внедрения разработки – сведение к нулю числа нарушений на дорогах. В дальнейшем компания планирует сделать так, чтобы при выявлении двух и более людей на электросамокате он плавно снижал скорость. За повторное нарушение водителей будут штрафовать.

Ранее в этой же компании сообщили, что заклеивание номеров электросамокатов не избавит пользователей от ответственности. В компании уточнили, что каждая поездка в сервисе отслеживается онлайн. Сотрудники видят траекторию пользователя, его скорость, маршрут, могут даже проанализировать стиль вождения.

