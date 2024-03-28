Юрист рассказала о последствиях для тех, кто заклеивает номера на электросамокатах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день в законодательстве РФ нет штрафов за заклеивание номеров на электросамокатах. Однако и совершать подобные действия не стоит, заявила в беседе с Москвой 24 юрист Анастасия Билялова.

Она отметила, что в настоящее время обязательная регистрация средства индивидуальной мобильности в качестве транспортного отсутствует.

"Кроме того, нет соответствующих государственных знаков. Пока их устанавливают только операторы аренды. Поэтому ответственности за заклеивание номера на электросамокате не будет. Но и смысла в этом действии тоже нет", – указала эксперт.

Другая ситуация, если нарушитель решит отломать номерной знак у арендованного самоката. В таком случае его уже ждет наказание. Так как человек пользуется собственностью компании, то будет обязан вернуть транспортное средство в том виде, в котором оно было ему предоставлено, объяснила юрист.

"За отламывание номера в зависимости от последствий может быть как возмещение ущерба, так и дополнительные штрафные санкции, предусмотренные соглашениями между пользователями и сервисами, предоставляющими средства индивидуальной мобильности (СИМ)", – заверила Билялова.

Она добавила, что если в процессе отрыва номера самокат был поврежден, то дополнительно к возмещению ущерба придется заплатить административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Если же поломка номера привела к значительному ущербу для СИМ, например порче конструктивных элементов или двигателя, может наступить и уголовная ответственность. За это нарушителю в том числе грозит штраф до сорока тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов либо лишение свободы до двух лет, заключила юрист.

Накануне в пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh сообщили, что заклеивание номеров электросамокатов не избавит пользователей от ответственности. В компании уточнили, что каждая поездка в сервисе отслеживается онлайн. Сотрудники видят траекторию пользователя, его скорость, маршрут, могут даже проанализировать стиль вождения. Все это помогает отслеживать нарушителей и работать с ними.