Законопроект о штрафах для нарушающих ПДД пользователей электросамокатов внесли в ГД

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Мосгордума отправила на рассмотрение в Госдуму инициативу о введении штрафов для нарушающих ПДД самокатчиков. Соответствующий проект появился в электронной базе нижней палаты.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" подготовлен в целях установления административной ответственности за нарушения ПДД лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ)", – отмечается в документе.

Авторы инициативы заявляют о необходимости учитывать новый субъект ответственности – "лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности". Для таких лиц предлагается проработать систему наказаний за допущенные нарушения.

Так, в проекте указано, что сотрудники полиции, остановившие самокатчиков после ДТП, смогут назначать им штраф в размере 30 тысяч рублей за употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

Также штраф вводится за оставление места аварии и передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В такой ситуации нарушителей могут обязать выплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Ранее в Москве начали изучать возможность фиксации нарушений на электросамокатах с нейросетью. Начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков уточнил, что к таким нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд по пешеходному переходу и перевозка пассажира.

До этого сообщалось, что дорожные камеры смогут выявлять нарушителей на электросамокатах при расширении их функционала. В камеры предлагалось внедрить Face ID или специальные номерные знаки на средствах транспорта.



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