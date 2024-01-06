В РФ могут начать выявлять нарушителей на электросамокатах с помощью Face ID

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Дорожные камеры смогут выявлять нарушителей на электросамокатах при расширении их функционала. В камеры можно внедрить Face ID или специальные номерные знаки на средствах транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика комплексов Сергея Кусова.

"В настоящее время мы видим два направления, которые позволят по камерам выявлять нарушителей на электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Первое – расширить функционал дорожных камер, оснастив их возможностью распознавания лиц Face ID", – рассказал он.

Как отметил Кусов, достаточно будет номерного знака и на средствах индивидуальной мобильности. Тогда будет проще контролировать их передвижение и выявлять нарушения. По его словам, существует и гибридный вариант, поскольку не всегда владелец транспорта и управляющее им лицо являются одним человеком.

"Если мы хотим безопасности на дорогах и тротуарах, то нужно искать пути, как ее обеспечить", – сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что электросамокаты попали в реестр продукции, которая подлежит сертификации в России. Как уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров, новая мера поможет предотвратить причинение вреда жизни и здоровью россиян. Также в перечень попали и электродвигатели.

До этого Госавтоинспекция предложила ограничить до 20 километров в час скорость движения на электросамокатах в Москве. По словам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгений Логиновский, с начала 2023 года случилось 805 аварий с участием такого вида транспорта, более 200 из которых были в октябре. В результате погибли три человека.

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