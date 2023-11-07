07 ноября, 16:58Транспорт
В ГИБДД предложили замедлить электросамокаты в Москве до 20 км/ч
Фото: 123RF/vikaviktoria007
Госавтоинспекция предложила ограничить до 20 километров в час скорость движения на электросамокатах в Москве. Об этом рассказал замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгений Логиновский.
Также, как он отметил, следует запретить несовершеннолетним гражданам передвигаться на электросамокатах.
"Это нужно сделать как можно быстрее", – цитирует замначальника управления ГИБДД РИА Новости.
Логиновский подчеркнул, что с начала этого года случилось 805 аварий с участием такого вида транспорта, более 200 из них были в октябре. В результате погибли три человека.
В частности за 10 месяцев произошло 271 ДТП на электросамокатах с участием несовершеннолетних, 213 из которых – с детьми до 16 лет.
Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час. По словам парламентария, за последние несколько лет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов выросло в семь раз.
В частности, до этого замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский сообщил, что родители, чьи дети попадут в ДТП на электросамокатах, получат штраф до 500 рублей.
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