Родителям будет грозить штраф при попадании их детей в ДТП на электросамокатах

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Родители, чьи дети попадут в ДТП на электросамокатах, получат штраф до 500 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский, пишет ТАСС.

"Мы детей вообще не наказываем по одной простой причине, что дети не подпадают под возраст административной ответственности", – сказал он.

Поэтому дети не могут быть оштрафованы за езду на самокатах. Сейчас компании запрещают арендовать электросамокаты несовершеннолетним. Однако дети и подростки обходят этот запрет. Поэтому, если происходит ДТП, то к ответственности привлекут родителей через инспекцию по делам несовершеннолетних, уточнил он.

"Есть такая статья 5.35 КоАП, там небольшой штраф, тем не менее он все равно существует", – указал Логиновский.

Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей, гласит кодекс об административных правонарушениях.

Ранее с инициативой обязать сдавать экзамен по ПДД владельцев средств индивидуальной мобильности выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

С 1 сентября в Париже запретили аренду электросамокатов. После этого решения город стал первой столицей в Европе, запретившей услугу по прокату такого вида транспорта.

За аналогичный запрет выступили 62% жителей Москвы. Большинство из них недовольны, что электросамокаты оставляют на тротуарах или остановках общественного транспорта.

В Госдуму внесут законопроект о штрафах для владельцев самокатов