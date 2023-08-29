Более 60% человек поддержали запрет сервисов аренды электросамокатов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Запрет сервисов аренды электросамокатов поддержали 62% жителей Москвы, еще 22% высказались против инициативы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Большинство поддержавших запрет не довольны, что электросамокаты оставляют на тротуарах или остановках общественного транспорта. Помимо этого, респонденты высказали негативное мнение о вождении электросамокатов в нетрезвом виде, что провоцирует аварии.

В Санкт-Петербурге тем временем идею запрета поддержали 65% участников опроса, аргументируя свое мнение опасностью передвижения на указанном транспортном средстве и большим числом аварий. При этом против подобной инициативы проголосовали 24% человек.

Порядка 16% москвичей и 10% петербуржцев заявили о сомнениях при формировании мнения по вопросу.

Участие в опросе компании приняли две тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что с начала летнего сезона в Москве заблокировали более семи тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения правил дорожного движения. За грубое нарушение ПДД при этом привлекли более 15 тысяч водителей средств индивидуальной мобильности.



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