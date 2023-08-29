Госдума изучит варианты повышения ответственности при езде на электросамокатах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госдума планирует проработать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности граждан при езде на электросамокатах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные", – отметил он.

Количество аварий, связанных с электросамокатами, увеличилось в 40 раз с 2019 года, подчеркнул он. На данный момент в ГД прорабатывают различные пути решения, например, от полного запрета этого средства передвижения и до ограничения скорости или места его использования.

Володин также напомнил, что в этом году начали действовать правила дорожного движения, распространяющие свое влияние на граждан, передвигающихся на электросамокатах, электроскейтах, гироскутерах и моноколесах.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Париже запретят аренду электросамокатов. Париж станет первой столицей в Европе, которая запретила прокат этого транспорта.

Позже сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева поддержала это решение, добавив, что Россия должна идти по подобному пути. По словам политика, введение полного запрета на использование электрических самокатов в городе спасет здоровье и жизни многих россиян.



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